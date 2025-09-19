Pour Enzo Maresca, Sterling et Disasi n'ont pas le droit de se plaindre

Punis mais bien nourris.

Après plusieurs semaines d’interrogation autour de potentiels départs au mercato, Chelsea se retrouve épinglé par la PFA – le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre et au pays de Galles – pour avoir mis Raheem Sterling et Axel Disasi sur la touche. Les deux joueurs, exclus du groupe, doivent désormais s’entraîner en solo la nuit sous les projecteurs de Cobham… mais avec un toit et un salaire confortable.

Maresca ne les a pas épargnés

Interrogé ce vendredi en conférence de presse au sujet des lofteurs, Enzo Maresca a lancé une comparaison qui fait mal : son père, 75 ans, pêcheur depuis 50 ans, se lève à 2 h du matin pour travailler jusqu’à 10 h. « C’est une vie difficile. Pas pour les joueurs », a-t-il lâché. L’entraîneur italien conclut également que ce type de situation existe partout et ne concerne pas seulement Chelsea. Pourtant, si l’international anglais est payé 300 000 livres sterling par semaine, un possible mal être peut se comprendre.

En plus, Axel et Raheem adorerait peut-être partir à la pêche, mais ils ne peuvent pas non plus.

Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi