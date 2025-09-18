Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi

Il est l’heure de les libérer.

D’après les informations de la BBC, la Professional Footballers’ Association (PFA) aurait épinglé Chelsea pour le traitement infligé à Raheem Sterling et Axel Disasi. Les deux joueurs, qui n’ont pas trouvé de point de chute lors de ce mercato estival, sont pour le moment exclus du groupe et s’entraînent à part depuis plusieurs semaines.

Sous contrat jusqu’en 2027 et 2029

Détail important dans cette histoire, Sterling est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Blues, tandis que le défenseur français Disasi a signé jusqu’en 2029. Heureusement pour eux, la FIFA a dans son règlement une ligne sur ce cas de figure. Quand un joueur est isolé par son équipe de manière « abusive », il peut résilier son contrat en invoquant une « juste cause ».

Il y a combien de joueurs dans l’effectif de Chelsea, déjà ?

Le Bayern de l’énorme Kane bat les champions du monde