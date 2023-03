Haaland, le quinté dans l’ordre

On connaissait le « Pas content ? Triplé » de Kylian Mbappé. Voici la réponse de son rival norvégien : « Pas content ? Quintuplé ! » Critiqué après un match aller fantomatique à Leipzig, et à cause d’une implication dans le jeu jugée insuffisante dans le collectif huilé de City, Erling Haaland a répondu avec fracas lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, en dynamitant à lui seul la défense du RB Leipzig. En une heure sur la pelouse de l’Etihad Stadium, et après une série interminable (à ses yeux) de trois matchs de C1 sans marquer, l’arme atomique a frappé non pas une, deux, trois ou quatre, mais cinq fois. Après Lionel Messi en 2012 face au Bayer Leverkusen, et Luiz Adriano en 2014 face au Bate Borisov, il s’agit du troisième quintuplé de l’histoire de la Ligue des champions. Et la performance du Norvégien ne se résume même pas qu’à cela.

Aucun passeur décisif

Bien aidé par le retour aux affaires de Kevin De Bruyne, venu remettre de l’huile dans le cœur de la machinerie de Guardiola, Erling Haaland a livré un match plein, avec et sans ballon. Alors que sa contribution collective était de plus en plus pointée du doigt, il n’a cessé d’ouvrir des espaces par ses appels incessants, tout en maintenant un pressing intense, à l’image de son second but, parti d’un dégagement raté de Blaswich, qu’il a lui même provoqué. D’ailleurs, le monstre d’efficacité n’a eu besoin d’aucun passeur décisif pour inscrire son quintuplé. Et oui. Après son premier pion sur penalty, il a en effet inscrit les quatre autres en suivant les actions, aussi décisif au rebond offensif que le Rudy Gobert des grandes heures, comme si le ballon ne voulait caresser que ses pieds.

On retiendra d’ailleurs plus facilement la quantité de buts que la qualité, les deux plus beaux golazos de la soirée étant ceux marqués par Gündogan et De Bruyne. Touché par la grâce, Erling Haaland avait d’ailleurs du mal à redescendre de son nuage dans les couloirs de l’Etihad à l’issue de la rencontre, comme il l’a confié à Canal+ : « C’était un match fantastique. C’est le seul mot pour décrire cette soirée. C’est incroyable de marquer cinq buts en Ligue des champions, c’est irréaliste. Je ne réalise pas trop, mais je suis trop heureux. » De là à parler du plus beau match de sa jeune carrière ? « À ce niveau, oui. J’ai déjà marqué neuf buts dans un match, c’était bien aussi. (Rires.) » Un total que le Norvégien aurait peut-être pu atteindre, si Pep Guardiola ne l’avait pas sorti dès l’heure de jeu, ce qui ne l’a visiblement pas affecté plus que ça : « Bien sûr que j’aurais aimé jouer plus, mais d’autres joueurs doivent jouer aussi. »

30 – Erling Haaland a inscrit 30 buts en 25 matches de Ligue des champions, atteignant cette marque plus rapidement que tout autre joueur. Il est également le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts dans l'histoire de la compétition (22 ans et 236 jours). Cyborg. pic.twitter.com/fmGd3DkDjK — OptaJean (@OptaJean) March 14, 2023

Quoi qu’il en soit, Erling Haaland a profité de la soirée pour porter son total à 39 buts en 36 rencontres cette saison, en retrouvant son efficacité dans la compétition qui l’avait révélé aux yeux de l’Europe, avec Salzbourg. Il a surtout prouvé par son activité qu’il pouvait se fondre dans le collectif cousu par Pep Guardiola, en étant plus qu’une machine infernale à marquer – ce qui est déjà pas mal, certes. Deux ans après sa finale perdue face à Chelsea, et alors que le titre semble filer du côté d’Arsenal en Premier League, Manchester City n’a jamais paru aussi armé pour remporter sa première Ligue des champions. Pour la sixième année consécutive, les Citizens sont en tout cas au rendez-vous des quarts de finale. Un niveau qu’Erling Haaland n’a tutoyé qu’une fois avec Dortmund, en 2020-2021, face à… City. Le Norvégien était resté muet, et quelque chose nous dit que cela ne devrait pas durer.

