Haaland déçu d’être sorti après son quintuplé

Un cyborg avec des émotions.

Mardi 14 mars avait lieu à l’Emirates Stadium, le huitième de finale retour entre Manchester City et Leipzig. Les hommes de Pep Guardiola, en particulier Erling Haaland, ont collé sept buts à leur adversaire, ce qui risque de faire entrer le match dans les annales du football mondial. Le héros du soir, Erling Haaland, a toutefois montré une pointe d’amertume en conférence d’après-match : « J’ai dit à Pep en sortant que j’aurais voulu inscrire un double triplé, mais bon, que voulez-vous ? »

A night to remember! 🏅 pic.twitter.com/X8ETBdGERz — Manchester City (@ManCity) March 15, 2023

Pep Guardiola a en effet décidé de remplacer son buteur à l’heure de jeu, alors qu’il aurait sans doute pu inscrire quelques pions supplémentaires. Le Norvégien est entré ce mardi soir dans le cercle fermé des auteurs de quintuplé lors d’un même match de Ligue des champions – composé de Lionel Messi et Luiz Adriano – puisque Erling Haaland a réussi son œuvre en 58 minutes. Il a toutefois rapidement fait part de sa joie : « Cinq buts, gagner 7-0, à domicile, je suis tellement heureux. C’est un peu flou dans ma tête, donc je ne me souviens pas de tous les buts. Mon supertalent, c’est de mettre des buts. » Le technicien citizen a tenu à répondre à son joueur en conférence de presse : « S’il y arrive à 22 ans, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l’avenir. Non, j’ai fait le changement parce que le match était fini. » Malheureusement le record de buts inscrits lors d’un même match de C1, détenu à trois, devrait tenir au moins jusqu’au match aller des quarts de finale de Manchester City.

Tic tac, l’histoire est en marche.

Haaland, le quinté dans l'ordre