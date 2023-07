Pronostic Angleterre Haïti : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Angleterre pas si sereine avant Haïti

Championne d’Europe en titre après un Euro remporté à domicile l’été dernier, l’Angleterre s’avance sur ce Mondial fort de son premier titre international mais sans deux joueuses majeures parties à la retraite : la meilleure buteuse en sélection Ellen White (52 buts en 113 sélections) et l’excellente milieu Jill Scott (27 buts en 161 sélections). Ce n’est pas les deux seules cadres de l’équipe à rater ce Mondial puisque la meilleure buteuse en activité, Beth Mead (Arsenal, 29 buts en 50 sélections), la capitaine Leah Williamson et l’ailière Fran Kirby de Chelsea (17 buts en 65 sélections) sont forfait. Rajouté à ça que les joueuses sont en conflit avec leur fédération pour une histoire de primes…et on obtient une Angleterre pas si sereine en matchs de préparation : défaite face à l’Australie, nul face au Portugal.

Participant à sa première Coupe du Monde, Haïti est une nation en progrès. Jamais encore qualifiée sur un Mondial ou dans des Jeux Olympiques, la sélection a battu successivement le Sénégal (4-0) et le Chili (2-1) en barrages pour s’offrir une place au soleil dans cette Coupe du Monde océanienne. Confirmation de ses progrès, Haïti vient de perdre seulement 2-1 face à la Corée du Sud, qui peut être considérée comme la 2e meilleure nation asiatique à l’heure actuelle, pour son dernier match de préparation. Face à des Anglaises qui n’arrivent pas dans les meilleures dispositions, les Haïtiennes pourraient tenir un moment.

