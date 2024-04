Une étrange pelouse lors d’un match au Pérou

Même au Vrai Foot Day, on a jamais vu ça.

Des arbustes et des trous : voilà ce contre quoi ont dû se battre les joueurs du FC Cebollitas et de la Empresa Comunal de Macari pour faire progresser le ballon. Au stade de Sicuani, dans la région de Cusco au Pérou, les conditions de jeu étaient pour le moins inhabituelles. Dans une vidéo postée sur Twitter/X, on voit les 22 acteurs se disputer le ballon tombé au fond des trous formés par le gazon.

Selon Globo, cette rencontre comptait pour un tournoi permettant aux équipes semi-amateures et amateures de se préparer à la Coupe du Pérou. Cette dernière n’est pas une compétition comme les autres : comme un vestige du football d’antan, elle offre deux places en deuxième division péruvienne, et ce même pour les clubs amateurs. Jusqu’à 2022, elle permettait même d’accéder à la première division nationale. Les équipes des deux premières divisions du pays ne sont donc pas autorisées à y participer.

Une pelouse qui rappelle les plus grandes heures du Moustoir post-festival interceltique.