Le CUP réclame le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes

Quand est-ce que ça s’arrête ? À deux semaines du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le Collectif Ultras Paris a publié ce samedi un communiqué assez inattendu. Le principal groupe de supporters parisiens a appelé les autorités à autoriser la présence des fans marseillais au Parc des Princes, le 8 février prochain en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

Communiqué du samedi 24 Janvier 2026. Jusqu'à quand ? Il est temps d'ouvrir le dialogue ! #PSGOM pic.twitter.com/Wq6pDiXKFD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 24, 2026

« Cette situation devenue une habitude doit prendre fin »

« Le PSG-OM doit redevenir un évènement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement, précise le communiqué. Cette situation devenue une habitude doit prendre fin. » Le CUP demande aussi aux instances, qui ont déjà pris 42 arrêtés de déplacements de supporters depuis l’année 2026 pour des raisons de sécurité, de se montrer plus ouvertes au dialogue avant de prévenir que « le jour où les stades seront vides, il sera trop tard. » La dernière fois qu’il y a eu des supporters marseillais à Paris pour un Classique, c’était en 2018. Believe, croire en nos rêves.

