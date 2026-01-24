S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM

Le CUP réclame le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes

TM
Le CUP réclame le retour des supporters de l’OM au Parc des Princes

Quand est-ce que ça s’arrête ? À deux semaines du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, le Collectif Ultras Paris a publié ce samedi un communiqué assez inattendu. Le principal groupe de supporters parisiens a appelé les autorités à autoriser la présence des fans marseillais au Parc des Princes, le 8 février prochain en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

« Cette situation devenue une habitude doit prendre fin »

« Le PSG-OM doit redevenir un évènement populaire, vivant et encadré, et non un symbole de renoncement, précise le communiqué. Cette situation devenue une habitude doit prendre fin. » Le CUP demande aussi aux instances, qui ont déjà pris 42 arrêtés de déplacements de supporters depuis l’année 2026 pour des raisons de sécurité, de se montrer plus ouvertes au dialogue avant de prévenir que « le jour où les stades seront vides, il sera trop tard. »  La dernière fois qu’il y a eu des supporters marseillais à Paris pour un Classique, c’était en 2018. Believe, croire en nos rêves.

La triste stat des clubs français en Ligue des champions

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-PSG (0-1)
Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Revivez Auxerre-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!