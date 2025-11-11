Manu Koné sous-coté ? « Je suis un peu d’accord, oui »

Sur la photo, on dirait qu’il embrasse le micro.

Manu Koné est serein. Le milieu de terrain des Bleus s’est présenté face à la presse à deux jours de France-Ukraine (à 20h45). Ce match pourrait qualifier l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. La France doit l’emporter pour se qualifier. « L’objectif, c’est d’arracher la qualification le plus tôt possible, a-t-il admis, rapporté par L’Équipe. On est une très bonne équipe. On est de grands joueurs, on joue tous de grands matchs. Il faut rester humble, mais je pense que ça va le faire si on se donne les moyens. » Chiche ?

« Aujourd’hui, je fais partie des grands » a poursuivi le milieu de la Roma, en faisant référence à son actualité avec les Bleus. Depuis son arrivée avec les Bleus après les JO, le récupérateur est l’un des joueurs les plus utilisés par Didier Deschamps. Le sélectionneur avait dit, en septembre dernier, qu’il était un joueur « sous-coté ». « J’ai vu qu’il avait dit ça, a répondu l’intéressé en souriant. Je suis un peu d’accord, oui. Je ne suis pas forcément celui qui est mis sur le devant de la scène. Peut-être est-ce lié à mon départ tôt à l’étranger. Mais je dois progressivement balayer ce petit mot-là. »

Il balaye sur et en dehors du terrain.

