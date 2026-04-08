Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se connaissent par cœur. Mercredi soir, les deux équipes seront sur la même pelouse pour la quatrième fois en l’espace de deux mois. Un classique depuis le retour de l’Atléti au premier plan, qui a l’avantage de rarement décevoir, contrairement au Clásico originel.

C’est vrai, on a l’impression de voir le film en boucle. Depuis le 25 février 2025, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sont déjà affrontés sept fois. Et deux autres confrontations se profilent, mercredi soir en Catalogne, puis mardi prochain à Madrid, en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce qui fera donc neuf oppositions en moins de quatorze mois. On vous le concède, c’est trop. Beaucoup trop. En revanche, on ne peut occulter un point : il se passe (presque) toujours quelque chose quand les deux clubs croisent le fer. Un peu comme l’Olympico en France, dans l’ombre du Classique, mais pas forcément moins intéressant.

Absolute cinema

Blaugrana et Colchoneros commencent à avoir du vécu, notamment en Ligue des champions. Ils avaient déjà croisé le fer en quarts de finale en 2014 et en 2016, aux grandes heures du cholismo. Des doubles confrontations étriquées ont aussi eu lieu en Copa del Rey en 2015, 2017, 2025 et 2026. Et il fallait être là. L’an passé, la demi-finale aller avait accouché d’un blockbuster : mené 0-2 dès la sixième minute, le Barça avait renversé la table au point de mener 4-2, mais l’Atlético avait arraché le nul grâce à Marcos Llorente (84e) et Alexander Sørloth (90e+3).

En février, la bande d’Antoine Griezmann avait collé un 4-0 mémorable aux Catalans… qui étaient passés à deux doigts d’arracher la prolongation trois semaines plus tard dans un Camp Nou déchaîné. Les amateurs de dramaturgie ont de quoi être servis. En décembre 2024, Sørloth avait offert la victoire à l’Atlético à la sixième minute du temps additionnel. Le Norvégien avait égalisé à la 90e+3 deux mois plus tard, tandis qu’en mars, le Barça avait fait basculer la rencontre avec deux buts à la 90e+2 et la 90e+8. Les hommes de Hansi Flick ont encore marqué dans le temps additionnel pour plier le match en décembre, et samedi, Robert Lewandowski a offert les trois points aux siens (avec beaucoup de réussite) à la 87e minute. Absolute cinema, comme on dit aujourd’hui.

Classique en devenir

Évidemment, il y a moins de paillettes quand le Barça joue « l’autre » club de Madrid que quand il se mesure au Real. Mais l’attente autour du Clásico est telle que l’on peut parfois rester sur sa faim. Les derniers épisodes ont offert du beau spectacle, mais régulièrement, l’affiche que tout le monde attend bascule dans un match à sens unique. En janvier 2025, l’affaire était pliée dès la mi-temps. Un an plus tôt, Barcelone était tellement aux fraises que l’on pouvait éteindre la télé dès l’heure de jeu. Idem en octobre 2024, mais dans le sens inverse, quand le Real s’était écrasé au Bernabéu (0-4). Barca-Atlético n’égalera jamais LE Clásico, pour tout un tas de raisons, mais l’affiche est en passe de devenir un classique. Un match à ne pas louper. Un match, où tout peut arriver, épicé par la tumultueuse histoire d’Antoine Griezmann avec les deux clubs. À l’image de la France, où les duels entre l’OM et l’OL intéressent désormais presque plus que les PSG-OM.

L’Atlético diminué pour son déplacement à Barcelone