John Textor : « J'ai demandé à Laurent Blanc d'arrêter les polémiques »

« Je vous demande de vous arrêter. »

Avant-dernier de Ligue 1 après trois journées, avec une équipe boiteuse et un Laurent Blanc morose, l’Olympique lyonnais vit un début de saison cauchemardesque. Le président de l’OL John Textor a donc pris la parole auprès de plusieurs médias, dont L’Equipe et Le Progrès, pour remettre les points sur les i. Le boss maintient l’objectif d’une qualification en Ligue des champions, et appelle ses troupes à davantage d’unité. « (Laurent Blanc) dit qu’il a besoin de joueurs, et je le comprends, confie-t-il. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques. Il doit faire son travail d’entraîneur, c’est tout ce que j’attends de lui. »

« Tous les coaches sont menacés, étant donné que leur avenir dépend des résultats. Laurent a fait cette petite blague à la télé, sur le fait qu’il fallait changer l’entraîneur, car il connaît la réalité de son job. Mais il sait que les résultats doivent s’améliorer, pour nous ce n’est pas acceptable de terminer en milieu de tableau », poursuit Textor, en soulignant qu’il s’est toujours montré patient avec les coachs avec lesquels il pouvait être « en désaccord, comme à Molenbeek ou Botafogo ». L’Américain estime d’ailleurs que « Laurent a bien travaillé l’an passé » et qu’il « faut de la patience ».

Il a également évoqué les conditions difficiles dans lesquelles l’OL avance sur le marché des transferts compte tenu des sanctions infligées par la DNCG. « On a perdu une opportunité d’être agressif, dès cet été, d’aller chercher des joueurs cibles que l’OL ne va pas chercher habituellement. On n’a pas pu faire ce bond en avant, déplore-t-il. C’est un sentiment affreux d’avancer vers ce mercato avec une main attachée dans le dos. On a l’échelle d’investissement pour se positionner sur des joueurs valorisés de 30 à 50 millions d’euros, mais on ne peut pas dépenser cet argent. »

Dommage pour Lolo Blanc, c’est son successeur qui en bénéficiera l’été prochain.

Laurent Blanc jouerait sa place face à Paris