Laurent Blanc : « L’important est d’être prêt à Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon... »

Ambiance, ambiance…

L’OL a conclu ce samedi sa préparation estivale par une quatrième défaite de rang contre Crystal Palace (2-0) et repart d’Angleterre avec des maux plein la tête. Après la rencontre, Laurent Blanc s’est adressé au micro d’OLTV et a tiré un constat alarmant, à huit jours de la reprise du championnat : « Les analyses se ressemblent. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s’est encore vérifié. Et c’est dommage. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d’agressivité, mais en première on a été trop passif. Quand vous ne marquez pas dans le foot, c’est difficile de gagner. Eux, ils ont marqué sur coups de pieds arrêtés et ils ont mérité la victoire. »

« On est en train de digérer la grosse préparation qu’on a faite, athlétique et physique. Il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés (…) L’important est d’être prêt à Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon… », a-t-il poursuivi, ironiquement ou non, alors que son avenir pourrait déjà être remis en question à Lyon. « On ne gagne pas les matches, mais il ne faut pas se décourager. Et se préparer pour la saison. D’ici le 31 août, on n’est sûrs de rien. Mais c’est le lot de tous les clubs », a conclu Blanc.

Ce n’est sans doute pas les matchs amicaux qui ont convaincu Maitland-Niles de signer à l’OL, en tout cas.

Lyon s'incline encore sur la pelouse de Crystal Palace