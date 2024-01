Bologne arrache le nul face au Genoa

Bologne 1-1 Genoa

Buts : De Silvestri (90e+5) pour Bologne // Gudmundsson (20e) pour Gênes

Motta peut souffler.

En ouverture de la 19e journée de Serie A, Bologne a été longtemps contrarié par le Genoa ce vendredi soir avant d’égaliser miraculeusement en toute fin de rencontre (1-1). Si Riccardo Calafiori est le premier à apporter le danger sur les cages de Josep Martinez (17e) avec une frappe sèche aux vingt mètres, c’est bien l’ailier droit de Gênes Albert Gudmundsson qui va faire trembler les filets. Sur un coup franc excentré côté gauche, l’international islandais tente sa chance instinctivement et surprend le portier de Bologne grâce à un petit rebond vicieux, imparable (0-1, 20e). Loin d’être souverains, les hommes de Thiago Motta se font bouger pendant le premier acte et peinent à se montrer dangereux à l’image du coup de casque totalement manqué du capitaine Joshua Zirkzee, pourtant idéalement servi (42e).

Revenus avec des meilleures intentions, les Rossoblù poussent pour revenir au score. Au point de penalty, Charalampos Lykogiannis tente de tromper le portier adverse de la tête mais manque, lui aussi, de justesse (49e). En sortant trois joueurs d’un coup avant l’heure de jeu, Thiago Motta essaye de renverser le match, en vain. La reprise de volée de l’entrant Michel Aebischer est repoussée du bout des gants par l’impeccable Martinez (72e). Dans la foulée, Calafiori pense délivrer son équipe en reprenant de la tête un coup franc délicieusement tiré par Alexis Saelemaekers mais le but est justement refusé pour un hors-jeu (76e). Dans les derniers instants de la rencontre, l’entrant Lorenzo De Silvestri libère son équipe en marquant le but de l’égalisation. Suite à un corner mal dégagé, Alexis Saelemaekers centre fort en direction de l’international italien qui ne réfléchit pas une seconde et transperce les filets d’une frappe puissante (1-1, 90e+5). Sèchement battu par l’Udinese (3-0) lors de la dernière journée de 2023, les hommes de Thiago Motta commencent l’année avec un petit point mais peuvent s’estimer heureux.

Coaching gagnant.

