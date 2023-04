Un So Foot 100% Real Madrid tout blanc tiré à 100 exemplaires !

Après le succès retentissant en kiosques du numéro 200 de So Foot consacré au plus grand club de football au monde, « Real Madrid, les secrets de la maison blanche », nous avons décidé de le célébrer encore avec une édition limitée totalement blanche. Cette édition collector est tirée à seulement 100 exemplaires.

Cette édition 100% blanche de 196 pages comprend une sélection exclusive d’articles de SO FOOT et sofoot.com sur les grands noms du Real Madrid, tels que Zidane, Ronaldo, Raúl, Di Stéfano et Cristiano Ronaldo. Vous y trouverez également des portraits fouillés, des interviews, des reportages, des enquêtes, des tops, ainsi que des rappels des moments les plus marquants de l’histoire du club. Le tout est magnifiquement illustré par des photos rares et des illustrations originales, créées spécialement pour cette édition limitée.

