La fédération uruguayenne va faire appel des sanctions contre Darwin Núñez et Rodrigo Bentancur

L’AUF tente de sauver les meubles.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) va faire appel des sanctions infligées par la CONMEBOL à ses joueurs Darwin Núñez et Rodrigo Bentancur à la suite des incidents survenus à l’issue de la demi-finale de Copa América le 10 juillet dernier. Parmi les 11 joueurs uruguayens sanctionnés, l’attaquant de Liverpool et le milieu de Tottenham avaient écopé des sanctions les plus lourdes : cinq matchs de suspension, en plus d’une amende de 20 000 dollars pour le premier et quatre rencontres de suspension, plus 16 000 dollars d’amende pour le second. « Nous considérons que, dans certains cas, la sanction est injuste et […] nous allons faire appel », a affirmé Ignacio Alonzo, le président de l’AUF, à la presse.

Sur un malentendu, ça peut passer.

