Première Ligue : Lyon vainqueur contre Dijon et au rendez-vous de la finale des play-off

Olympique lyonnais 4-1 Dijon

Buts : Le Sommer (20e), Heaps (45e+2), Gilles (61e), Hegerberg (86e) pour les Fenottes // Pinther (89e) pour le DFCO

Finalement, faire la com’ d’une finale avant l’heure peut avoir du bon.

Après avoir terminé la saison de Première Ligue invaincu, Lyon aurait pu voir Dijon lui jouer une mauvaise surprise ce dimanche après-midi en demi-finales des play-off dans un Groupama Stadium faiblement rempli. Mais les Lyonnaises n’ont pas cédé à la pression, et se sont imposées en patronnes (2-0). Le spectre d’une saison blanche est pour l’heure décalé, donc, grâce à la cure de jouvence d’Eugénie Le Sommer et de Lindsey Heaps qui permettent à leur équipe de rêver d’un dix-huitième titre en championnat. Bien décidées à ne pas se laisser surprendre par les Dijonnaises, équipe surprise de cette saison de Première Ligue, les Lyonnaises ont démarré tambour battant la rencontre avec les premières tentatives de Selma Bacha (9e) et de Kadidiatou Diani (10e) qui se sont toutes deux inclinées face à Katriina Talaslahti. Malgré la seule tentative du DFCO signée Klaudia Jedlinska (13e), c’est Eugénie Le Sommer qui a ainsi été la première à trouver la faille après un cafouillage dans la défense dijonnaise : servie en retrait par Vanessa Gilles, la numéro 9 des Fenottes est venue nettoyer la lucarne de la portière finlandaise (1-0, 20e).

Immortelle Eugénie

Les protégées de Sébastien Joseph n’ont pas rendu les armes pour autant, mais ont dû s’incliner une deuxième fois sur la tête parfaitement placée de Lindsey Heaps après un centre millimétré de Diani dans le temps additionnel du premier acte (2-0, 45e+2). Les Fenottes ont géré comme elles savent le faire la deuxième mi-temps, s’offrant même deux réalisations supplémentaires. Connue pour ses buts de la tête et surnommée affectueusement « The golden head » par Heaps, c’est sur une reprise en pivot que Gilles s’est illustrée pour alourdir le score (3-0, 61e). Et comme un symbole, c’est Ada Hegerberg qui est venue parachever le récital offensif lyonnais sur une tête plongeante (4-0, 86e). Le but en fin de rencontre de Viktoria Pinther, sur une erreur de relance de Heaps, a permis aux Bourguignonnes de sauver l’honneur (4-1, 89e). Après ce succès, les Lyonnaises recevront vendredi prochain dans leur antre le Paris Saint-Germain ou le Paris FC.

En tout cas, faire la route avec ses joueuses en bus le jour même du match le plus important de l’histoire du club n’est pas recommandé.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Bacha, Gilles, Renard, Carpenter – Van de Donk (Däbritz, 68e), Heaps, Egurrola (Marozsán, 68e) – Diani (Chawinga, 76e), Dumornay, Le Sommer (Hegerberg, 68e). Entraîneur : Joe Montemurro.

Dijon FCO (4-1-4-1) : Talaslathi – Goetsch, Grec, Carage, Vairon – Taylor – Jedlinska (Wang, 77e), Picard (Gay, 71e), Declercq (Jankovska, 69e), Terchoun – Pinther. Entraîneur : Sébastien Joseph.

