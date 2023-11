Les retrouvailles Messi-Cristiano n'étaient qu'un fantasme

Mic-mac à Miami.

Alors que les organisateurs de la Riyadh Season Cup ont annoncé mardi que l’Inter Miami allait participer à l’événement en février prochain en Arabie saoudite, il semblerait que le club de David Beckham n’ait rien accepté du tout. L’écurie américaine a communiqué sur le sujet, déclarant que l’annonce faite par la Riyadh Season Cup était « inexacte » et que Jorge Mas, l’un des propriétaires du club, n’avait pas « fait de commentaires publiquement ou en privé, en lien avec la tournée de pré-saison ». Pour l’heure, pas de « Last Dance » entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo donc, et un sacré camouflet pour l’organisation de la compétition.

Ou alors, c’est un super coup de com’.

