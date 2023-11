Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont peut-être s’affronter pour la dernière fois en février prochain

Attention, ceci n’est pas un exercice !

À l’occasion de la prochaine édition de la Riyadh Season Cup – un tournoi de gala – qui aura lieu en février prochain, les organisateurs de l’événement ont rassemblé l’Inter Miami, Al-Nassr et Al-Hilal. Ce qui veut dire qu’outre la bataille au milieu de terrain entre Sergio Busquets et Sergej Milinković-Savic, les fans de foot auront droit à un – probable – dernier duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les organisateurs ont en tout cas baptisé cette rencontre entre Al-Nassr et l’Inter Miami « The Last Dance ». Une hypothèse pas si saugrenue puisque l’Argentin et le Portugais ont respectivement 36 et 38 ans (39 en février pour CR7) et ne devraient donc plus avoir mille autres occasions de se recroiser sur un terrain.

The Last Dance مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦 في المملكة ارينا 📌 Feb 2024 It's the last dance of football greatness! 🏆 Ronaldo vs Messi clash on the pitch. Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

Et puis dire qu’il y en aura plein d’autres, ça serait tout de suite moins vendeur.