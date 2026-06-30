Pronostic Norvège Côte d’Ivoire : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Norvège Côte d’Ivoire : analyse complète du match, forme des équipes et pari recommandé. Notre pronostic avec « Norvège vainqueur » et « les deux équipes marquent ».

Informations clés Norvège : 0 clean sheet sur 5, mais 12 buts marqués récemment.

Côte d’Ivoire : 3 clean sheets sur 5, toujours buteuse sur la série.

Aucune confrontation récente entre les deux sélections nationales.

Julian Ryerson blessé, défense norvégienne sous pression.

Pari bonus : 5/5 derniers matchs de la Norvège avec les deux équipes buteuses.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 70 649 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Côte d’Ivoire Emerse Fae Entraîneur Norvège Staale Solbakken

La Norvège aborde cette rencontre à élimination directe forte d’une capacité offensive marquante : aucune de ses cinq dernières sorties ne s’est achevée sans but, et quatre d’entre elles ont vu au moins trois réalisations. Face à elle, la Côte d’Ivoire affiche une solidité défensive supérieure (trois clean sheets sur cinq) et n’a jamais été muette devant le but sur la même période. L’enjeu est donc double : pour la Norvège, confirmer sa dynamique de buts avec Erling Haaland, Alexander Sørloth et Martin Ødegaard, tout en gommant les largesses défensives entrevues en phase de groupe ; pour la Côte d’Ivoire, poursuivre sur sa lancée d’efficacité et s’appuyer sur des individualités en forme comme Nicolas Pépé, dans ce qui constitue la première grande phase finale mondiale de son histoire. L’absence de Julian Ryerson côté norvégien pourrait peser dans l’équilibre défensif, alors que l’équipe d’Émerse Fae a prouvé sa capacité à bousculer des nations réputées lors de la phase de groupe.

Le contexte du match

Dans ce match de Coupe du monde, l’affrontement Norvège – Côte d’Ivoire attire tous les regards. Les deux équipes présentent des profils complémentaires : puissance offensive norvégienne contre rigueur défensive ivoirienne. Cette opposition de styles pourrait bien se révéler décisive dans le pronostic final.

Pour comparer avec d’autres affiches de la même compétition, retrouvez notre analyse sur le pronostic Brésil Japon, également en quarts de finale.

L’avantage offensif norvégien face à la solidité ivoirienne

Forme Côte d’Ivoire

Date Domicile Score Extérieur Résultat 25/06/2026 Curaçao 0-2 Côte d’Ivoire W 20/06/2026 Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire L 14/06/2026 Côte d’Ivoire 1-0 Équateur W 04/06/2026 France 1-2 Côte d’Ivoire W 31/03/2026 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire W

La Côte d’Ivoire a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, confirmant une dynamique très positive. Le succès contre la France à l’extérieur (2-1) en amical, puis celui face à l’Équateur (1-0) en phase de groupe, illustrent sa capacité à se montrer efficace, notamment sur le plan défensif : trois clean sheets sur cette séquence. Si la défaite contre l’Allemagne (1-2) a révélé quelques limites face à un adversaire de très haut niveau, les hommes d’Émerse Fae se sont rapidement ressaisis, portés par l’impact de Nicolas Pépé (doublé contre Curaçao) et la montée en puissance de jeunes éléments créatifs comme Yan Diomande et Amad Diallo. L’équipe n’a pas connu de match sans marquer sur cette série.

Forme Norvège

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Norvège 1-4 France L 23/06/2026 Norvège 3-2 Sénégal W 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège W 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège D 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède W

Trois victoires, un nul et une défaite : la Norvège affiche une régularité offensive impressionnante, avec douze buts inscrits sur la période. Le revers contre la France (1-4) s’explique en partie par la rotation massive opérée, Erling Haaland et Martin Ødegaard ayant été préservés. Les matchs précédents, remportés face au Sénégal (3-2) et à l’Irak (4-1), témoignent d’une force de frappe collective, dans un schéma 4-3-3 agressif. Toutefois, la défense reste friable : aucun clean sheet sur la série et neuf buts concédés, soit près de deux par match. Julian Ryerson, blessé, pourrait manquer en défense, ce qui accentue la fragilité d’un secteur déjà sous pression.

Pour un autre choc de ce tour, consultez également notre pronostic Allemagne Paraguay, décisif pour la suite de la compétition.

Historique des confrontations

Côte d’Ivoire – Norvège ne se sont jamais affrontées récemment. Ce quart de finale de Coupe du monde offre donc un duel inédit entre deux sélections ambitieuses.

Analyse et pronostic du match

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► Le pari « Norvège vainqueur » est coté à 2,00. Cette cote traduit une estimation de 50 % de chances de succès norvégien, en phase avec la dynamique offensive affichée (douze buts en cinq rencontres, Haaland régulièrement décisif) et la faculté de l’équipe à marquer dans tous ses matchs récents. L’absence de clean sheets côté norvégien, combinée à la régularité offensive ivoirienne (aucun match sans marquer), incite toutefois à la prudence : la Côte d’Ivoire, sur sa meilleure séquence historique en Coupe du monde, reste capable de bousculer les favoris.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.7. Ce choix s’appuie sur le fait que la Norvège a vu les deux équipes marquer lors de ses cinq dernières rencontres, tandis que la Côte d’Ivoire vient d’enchaîner douze matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Les lignes offensives en forme et les défenses perfectibles rendent ce scénario plausible, sans qu’il soit acquis pour autant.

Le contexte laisse entrevoir un affrontement ouvert où l’aléa reste présent, chaque sélection ayant les ressources pour prendre le dessus selon le fil du match. Le match Norvège – Côte d’Ivoire promet donc un spectacle offensif, idéal pour les amateurs de pronostics Coupe du monde.

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