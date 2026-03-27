Un joueur de Football Manager prend les commandes de son club lors d’un match

Le rêve de tous les joueurs de Football Manager devenu réalité. Pardoe Kendrick, 23 ans, grand féru du jeu vidéo, a été invité sur le banc du Kings Park Rangers, pensionnaire de l’Eastern Counties League Division One North. Pour la simple et bonne raison que le jeune passionné a réussi à faire monter le club au plus haut niveau sur Football Manager.

A managerial debut for Kendrick Pardoe this evening. A huge game against @TheCastlemen. But he’s won it all before! #ForOla 🇳🇬 https://t.co/1uarlyZTO8 — Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) March 25, 2026

Un 4-4-2 pour l’histoire

Ce qui n’était au départ qu’un pari entre amis a offert au club une belle anecdote : « Honnêtement, c’était un peu une blague au départ… Je ne savais même pas que le club existait », confie le jeune gamer.

Comme le rapporte la BBC, Pardoe Kendrick a effectué un déplacement de 800 km depuis chez lui jusqu’au stade des Kings Park Rangers. Installé en bord de terrain, le nouveau manager a suggéré à l’équipe de passer en 4-4-2, une formation qu’il utilise évidemment sur FM. Coaching gagnant : sous ses consignes, le petit club de neuvième division anglaise s’est imposé 3-2 et revient en tête du classement.

Le moment parfait pour envoyer sa candidature à la FFF ?

Les pauses fraîcheur : comme une odeur de renfermé