Jamie Cureton réussit l'exploit de marquer dans les dix premières divisions

Un Anglais réussit l'exploit de marquer dans les dix premières divisions

Je suis une légende.

Jamie Cureton, ça vous parle ? Probablement pas, à moins d’adorer la League One et la League Two. L’attaquant vient pourtant d’écrire une belle page d’histoire samedi : il a désormais marqué dans les dix premières divisions du football anglais. L’attaquant avait commencé fort à Norwich, en plantant quatre buts en Premier League lors de sa première saison pro (1994-1995), qui est aussi la seule de sa carrière dans l’élite. Il a remporté le titre de meilleur buteur de Championship en 2007, a écumé les pelouses de League One et de League Two, avant de barouder dans les divisions inférieures. Une constante : ses buts.

Samedi, Cureton, désormais âgé de 50 ans, a ouvert son compteur sous le maillot des Kings Park Rangers, pensionnaires de la Eastern Counties League Division One North. Il a ainsi plié le game puisqu’il ne lui manquait plus qu’à marquer en dixième division. Au cours de son parcours, le renard a humé l’air de Bristol, Reading, QPR, Leyton Orient, Colchester, Barnsley, Bournemouth, Exeter, Shrewsbury, Cheltenham ou encore Cambridge, entre autres. Il a notamment été entraîné par Alan Pardew. Il vise désormais la barre des 400 buts. « Il doit me manquer quatre ou cinq buts, c’est quelque chose que j’espère atteindre », a-t-il confié à la BBC.

Et pourquoi pas marquer en onzième division maintenant ?

Lamine Yamal, des paroles sans les actes

