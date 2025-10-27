Un Anglais réussit l'exploit de marquer dans les dix premières divisions

Je suis une légende.

Jamie Cureton, ça vous parle ? Probablement pas, à moins d’adorer la League One et la League Two. L’attaquant vient pourtant d’écrire une belle page d’histoire samedi : il a désormais marqué dans les dix premières divisions du football anglais. L’attaquant avait commencé fort à Norwich, en plantant quatre buts en Premier League lors de sa première saison pro (1994-1995), qui est aussi la seule de sa carrière dans l’élite. Il a remporté le titre de meilleur buteur de Championship en 2007, a écumé les pelouses de League One et de League Two, avant de barouder dans les divisions inférieures. Une constante : ses buts.

HES DONE IT!!!!! CURETON!!! @JamieCuro makes English football history by scoring in all 10 divisions of the English footballing pyramid. Like a fine wine. He gets better with age! ITS 4-1! Get in!@dussyroversfc 1-4 @KingsParkRFC pic.twitter.com/FfVmtIykio — Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 25, 2025

Samedi, Cureton, désormais âgé de 50 ans, a ouvert son compteur sous le maillot des Kings Park Rangers, pensionnaires de la Eastern Counties League Division One North. Il a ainsi plié le game puisqu’il ne lui manquait plus qu’à marquer en dixième division. Au cours de son parcours, le renard a humé l’air de Bristol, Reading, QPR, Leyton Orient, Colchester, Barnsley, Bournemouth, Exeter, Shrewsbury, Cheltenham ou encore Cambridge, entre autres. Il a notamment été entraîné par Alan Pardew. Il vise désormais la barre des 400 buts. « Il doit me manquer quatre ou cinq buts, c’est quelque chose que j’espère atteindre », a-t-il confié à la BBC.

Full time celebrations with the history maker 👑 🥳 pic.twitter.com/lF4uq2Auwu — Kings Park Rangers F(C) (@KingsParkRFC) October 26, 2025

Et pourquoi pas marquer en onzième division maintenant ?

Lamine Yamal, des paroles sans les actes