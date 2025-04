Arsenal frustré par Crystal Palace

Arsenal 2-2 Crystal Palace

Buts : Kiwior (3e) et Trossard (42e) pour les Gunners // Eze (27e) et Mateta (83e) pour les Eagles

Renversant.

Six jours avant sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Paris SG, Arsenal n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Crystal Palace ce mercredi soir lors de la 34e journée de Premier League à l’Emirates Stadium (2-2). Tout avait pourtant idéalement commencé pour la bande de Mikel Arteta. Sur la première occasion de la rencontre, Jakub Kiwior lance les hostilités en trompant Dean Henderson de la tête sur un coup franc parfaitement tiré par Martin Ødegaard (3e). Quelques minutes après que Declan Rice est passé à quelques centimètres d’alourdir le score, Eberechi Eze remet les deux équipes à égalité d’une reprise de volée soudaine depuis l’arc de cercle (27e). Les débats s’équilibrent, Kiwior réalise un sauvetage décisif sur Eddie Nketiah (30e), et Leandro Trossard, auteur d’un beau numéro dans la surface, pense faire le plus dur en permettant aux Gunners de prendre les devants à quelques minutes de la fin du premier acte (42e).

Oh le geste génial de Jean-Philippe Mateta ! 🤯 Et encore une erreur de William Saliba qui coûte un but à Arsenal 🤐#ARSCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/5d2J6rhHny — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 23, 2025

Les hommes de Mikel Arteta ronronnent trop pour espérer creuser l’écart et à force de subir les vagues adverses et de compter uniquement sur les parades de David Raya, Arsenal craque. William Saliba, trop dilettante, se loupe en voulant trouver Ødegaard, ce qui permet à Jean-Philippe Mateta de récupérer le cuir et de tromper le portier adverse d’un sublime lob des 25 mètres qui touche la barre avant de rentrer (83e). Sublime ! Juste avant la fin de la rencontre, Ismaïla Sarr pense donner la victoire aux siens, mais Saliba se rattrape en déviant in extremis la tentative de l’international sénégalais (90e+1). Trop brouillon dans le jeu, Arsenal doit se contenter d’un nul qui arrange énormément Liverpool, puisque les Reds n’auront besoin que d’un point dimanche contre Tottenham pour être sacrés.

Bis repetita.

Après sa mauvaise gestion de l’attentat sur Mateta, Michael Oliver n’arbitrera aucun match cette semaine