Actuellement en vacances avant de reprendre l’entraînement avec Naples, Romelu Lukaku goûte à la vie néerlandaise en famille et teste les meilleurs manèges bataves au parc d’Efteling. Entre deux tours de grand huit, l’attaquant belge a tout de même eu le temps de livrer une interview pour le quotidien Laatste Nieuws ce dimanche. Au travers de cet entretien, le joueur passé deux fois par Chelsea est revenu sur plusieurs sujets importants, notamment sur l’ambition de la Belgique pour la prochaine Coupe du monde.

Auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matchs avec les Diables rouges, Lukaku est en pleine bourre depuis l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc belge. Et apparemment, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale se plaît bien dans cette sélection. « Il y a une nouvelle vibe. Je compare un peu cette équipe à celle qu’on avait en 2012, au début d’une belle période, se réjouit le joueur de 32 ans. Mais si on veut viser haut, il faut que certains joueurs passent le cap vers le tout meilleur niveau. »

Il poursuit en expliquant que cette sélection pourrait être meilleure, une fois débarrassée du poids d’être considérée comme une des favorites des tournois inernationaux. « Nous irons à cette Coupe du monde en tant qu’outsiders. Pour Kevin, Thibaut, Youri, moi… des gars qui ont connu les plus belles années de notre équipe nationale, ce sera un sentiment étrange. Mais ce n’est pas si mal. Ce que j’espère, c’est qu’en préparant ce Mondial, on affrontera des grands pays de différents continents, c’est vraiment nécessaire. » Par ailleurs, cette Coupe du monde 2026 pourrait être la dernière du joueur napolitain, selon ses dires, « Il y a des chances que ça soit mon dernier Mondial. On verra », a-t-il indiqué.

