Bientôt un nouveau club pour Neymar ?

L’appel de l’Amérique. Neymar pourrait jouer aux États-Unis, non pas pour le Mondial 2026 dont il rêve tant, mais bien pour la franchise de Cincinnati. Selon The Athletic, le club de MLS a entamé des discussions avec l’entourage du Ney. Les échanges entre les deux parties n’en sont qu’à leurs débuts, mais le Brésilien avait déjà montré son intérêt pour la MLS en 2025.

Faire le tri

Actuellement sous contrat jusqu’en décembre 2026, Neymar devrait attendre que le club de Cincinnati vide son armoire. En effet, le club de l’Ohio n’a actuellement aucune place pour un nouveau joueur susceptible de toucher un salaire hors grille fixée par la MLS. L’ancien Nîmois Kévin Denkey, recruté en 2024 pour 17 millions d’euros, serait en lice pour quitter le pays de l’oncle Sam.

Prêt à tout pour taper dans l’oeil d’Ancelotti.

Un nouvel exploit à ranger dans l’album de Gignac avec les Tigres