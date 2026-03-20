Hellène et ses garçons : 15 joueurs qu’on n’avait pas vus filer en Grèce

Le championnat grec regorge de joueurs oubliés, de flops ou d’anciennes gloires venus chercher du soleil. En voici 15, parakalo !

On est alors jeudi soir, et le jeudi : c’est Ligue Europa ! Mais bizarrement, dans ce bar du 14e arrondissement de Paris, pas de club français au programme. Non, à la télé on ne passe pas Lyon – Celta ou Aston Villa – Lille, mais bien Betis – Panathinaïkos. Bon, on fait avec… Côté sévillan, on reconnaît Antony, Ezzalzouli, Ricardo Rodríguez… Mais côté Pana ? « Attends… Mais non, c’est Renato Sánchez ! » Et « Putain, il est là Alban Lafont !? » surgissent. Comme la plupart des noms qui suivent qui peuvent, à leur simple évocation, être suivis d’un « Ah, ouais ? »

Alban Lafont

Après s’être régalé avec la réserve du FC Nantes, Lafont s’est envolé vers le Panathinaïkos, lui aussi… Le prospect, également passé par Toulouse et la Fiorentina, n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Le natif de Ouagadougou, ayant joué pour les équipes jeunes de la France, est désormais international ivoirien. On n’ira pas jusqu’à dire que Lafont a touché le fond, mais il a bien fait de le prendre assez tôt dans sa carrière, son 10 dans L’Équipe.

Luka Jović

Elle est loin, l’époque où le Real Madrid lâchait plus de 60 millions pour l’attaquant serbe. Il y jouera quand même 51 matchs (enfin, surtout entre la 80e et 90e minute) pour… trois buts. La Casa Blanca le renvoie en prêt à Frankfort, mais la magie s’est perdue en cours de route. Fiorentina, AC Milan, rien ne s’arrange. Jusqu’à l’été dernier, où il rejoint gratos l’AEK. Dans la capitale, il revit : 17 buts en 34 matchs.

Gaël Kakuta

Le visionnaire , formé à Lens avant de rejoindre Chelsea, évolue aujourd’hui à l’AEL Larissa ou AEL Novibet. Comme vous voulez. Parce que l’équipe a été rachetée par un site de paris en ligne qui a décidé de faire sa pub dans le nom du club. AEL Novibet, New York Red Bull ou Jupiler Pro League, quand est-ce qu’on aura droit au Sedan Ardennes Justin Bridou ?

Moussa Sissoko

Il s’entraîne au bout de l’Europe, c’est Moussa Sissoko… Après de bonnes saisons à Toulouse, Tottenham, Newcastle et des derniers défis à Nantes et Watford, le Parisien a rejoint cet été le Panathinaïkos, où il n’a joué que trois matchs. Visiblement, le totem de Deschamps n’a pas passé la sécurité à l’aéroport.

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Dejan Lovren

À 36 ans, le défenseur croate passe ses journées à Salonique. Après une carrière à faire les beaux jours de Liverpool, l’Olympique lyonnais, Southampton ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg, le vainqueur de la Ligue des champions 2019 évolue aujourd’hui avec le PAOK. Où son positionnement politique ne pose toujours pas problème.

Aaron Leya Iseka

Est-ce qu’il sait où il est ? Si pas, on peut lui passer un GPS. Ah, merde, il ne sait pas comment en utiliser un. Le petit frère de Michy Batshuayi joue actuellement à l’OFI Crète. Un nom de club qui pourrait lui donner des idées, lui qui aime les expérimentations capillaires.

Mehdi Taremi

Mehdi Taremi est à l’Olympiakos et continue de planter des pions (16 buts en 33 matchs). Dans tes dents, Trump. D’ailleurs, les rumeurs n’étaient que des salades grecques, il n’ira pas se battre en Iran.

Tino Kadewere

Kadewere est à l’Aris Salonique, voilà. Et on va éviter de trop parler de lui pour éviter toute représaille…

João Mário

Le champion d’Europe 2016 (eh oui…) est à l’AEK en prêt depuis Beşiktaş. Et visiblement ni la Grèce ni la Turquie n’a réussi à remédier à ses problèmes capillaires.

Jean-Thierry Lazare

Celle-là est pour nos kiffeurs du championnat belge. Jean-Thierry Lazare Amani, ou « Tonton » pour les intimes, joue à l’AE Kifisia, tout fraîchement promu en Stoiximan Super League. Il avait marqué la Jupiler Pro League par ses passages à l’Union saint-gilloise et au Standard de Liège. On espère pour lui qu’il y a de bonnes bières, sans alcool, en Grèce.

• La réaction d'Amani Lazare après les propos racistes reçus des supporters de Bruges : « C’est Zéro pour cent d’alcool hein Fhum. Prochainement faut me donner à manger d’abord avant de me donner à boire 😒, de préférence un bon garba ou bon riz couché de sauce graine. » pic.twitter.com/ZiX25NJrFv — Chroniques 225 (@Chroniques225) February 23, 2025

Gelson Martins

Il fait bouger ses locks et les défenseurs de la Stoiximan Super League. Gelson Martins est à l’Olympiakos et semble s’être assagi. En tout cas, les arbitres grecs n’ont toujours pas protesté , pour l’instant…

Renato Sanches

Désigné Golden Boy 2016, l’homme qui n’a pas besoin de Viagra est au Pana. Après avoir régalé au Benfica et déçu au Bayern, à Swansea, à Paris et à Rome, le Portugais est prêté en Grèce. D’ailleurs, il est toujours sous contrat avec le PSG. Son marabout pourra peut-être l’aider à s’y faire une place l’année prochaine. Bonne chance…

Davide Calabria

L’ancien capitaine de l’AC Milan est maintenant gladiateur du côté du Pana qui, comme R9, aime les personnes âgées. Calabria et sa belle gueule sont les piliers de la défense des Trifýlli. On déconseille à Conceição de venir lui passer le bonjour.

Athanasios Papathanasiou-Gerofokas

Mais si, vous savez : APG.

Moussa Wagué

Arrivé en 2024 au MGS Panserraïkós, le plus jeune buteur africain de l’histoire du Mondial est sorti de l’usine Aspire du Sénégal avant de rejoindre le KAS Eupen. Ensuite, il rejoint le… FC Barcelone avec qui il joue 6 matchs, dont un en Ligue des champions face à l’Inter Milan (victoire 1-2 du Barça). Ce qui ressemble à une belle ascension finit mal. Wagué se perd entre Nice, la Croatie et Chypre où il remporte le trophée de joueur du mois : un énorme chèque pour un plus petit montant. De quoi se payer son billet vers la Grèce, supplément lanterne rouge.

Moussa Wagué est élu joueur du mois de novembre à l'Anórthosis Famagouste.👏 pic.twitter.com/EnYwnWUyaQ — 13football_com (@13footballC) December 8, 2023

Andreas Tetteh, des lignes à faire bouger