Renato Sanches dément être allé chez un marabout

La magie noire, c’est pas encore son truc.

Alors que La Repubblica ce mardi, l’implication de Renato Sanches dans des rites marabouts censés le guérir de ses difficultés sportives, l’intéressé a démenti. Dans un communiqué, le Portugais prêté par le PSG à la Roma, explique en effet qu’il « a eu une conversation avec un ancien coéquipier (Jonathan Ikoné, NDLR) » et qu’il a évoqué avec lui l’hypothèse d’une « malédiction » pour expliquer son enchaînement de blessures et de mauvaises performances (sept match disputés depuis le début de saison).

I never said I went to a witch, I was having a good conversation with my former teammate. We exchanged several topics of conversation because we always had a good relationship, and what I said was maybe someone made me some curse or something like that … https://t.co/8nutPWisC1

— renatosanches (@renatosanches35) December 12, 2023