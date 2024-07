Amaro Lopes, le papy portugais et footballeur de Griezmann

Pour la septième fois de sa carrière avec les Bleus, Antoine Griezmann affrontera le Portugal. Si un tel match n’a plus rien d’original pour l’international français, il reste unique par le lien qu’il fait entre le joueur et son grand-père, Amaro Lopes, qui a fait carrière au Portugal avant d’immigrer en France à la fin des années 1950.

S’il était né au Portugal, le joueur de l’Atlético de Madrid aurait pu se faire un nom sous celui d’Antoine Lopes Griezmann. Mais les usages en France sont différents, voulant que seul le nom de son père apparaisse tant sur ses papiers que sur son maillot. Le patronyme de ce grand-père maternel est pourtant, lui aussi, apparu sur des feuilles de match de foot de haut niveau, dans le club de Vasco de Gama, ancêtre du désormais Paços de Ferreira FC, club bien connu du nord du Portugal. Plusieurs années durant, Amaro Lopes en défend les couleurs avant de fuir la dictature salazariste en direction de Mâcon en 1957. C’est là qu’avec son épouse Carolina, il donne naissance à Isabelle, la future épouse d’Alain Griezmann et mère d’Antoine. De Paços de Ferreira à Mâcon, la vie d’Amaro Lopes est rythmée par un sport qui ne l’a oublié d’aucun des deux côtés des Pyrénées.

À Paços de Ferreira, à jamais un pionnier

À l’aube des années 1950, la professionnalisation du football est déjà bien amorcée en Angleterre, en France ou en Italie. Au Portugal, le processus commence à peine, mais de nombreux clubs se créent pour accompagner la démocratisation de ce sport. C’est le cas, à Paços de Ferreira, ville modeste avant tout connue pour ses manufactures de meubles, où naît le Vasco de Gama. N’évoluant qu’en troisième division de la région de Porto, le club attire tout de même les foules grâce à son attaquant vedette, Agostinho Alves. Grâce, aussi, à Amaro Lopes, un défenseur robuste dont les qualités font l’unanimité. Pionniers du club en 1950, ils posent les bases d’une institution qui a depuis passé une vingtaine d’années dans l’élite et formé des joueurs internationaux comme Diogo Jota.

La plus belle page de l’histoire de ces pionniers s’écrit en 1953. Le 25 janvier, Amaro Lopes et sa bande affrontent le club d’Amarante, une ville voisine qui domine le championnat régional. À bord de camionnettes pleines à craquer, des centaines de Pacenses (nom donné aux habitants de Paços de Ferreira, NDLR) se ruent vers Amarante pour encourager les leurs. En cas de succès, ceux-ci peuvent briguer la première place de leur poule pour la première fois de leur histoire. Menant rapidement au score, le Vasco de Gama défend son résultat bec et ongles. Pendant plus d’une heure, la défense pacense subit mais résiste, avec un Amaro Lopes des grands soirs. Ce jour-là, comme ses coéquipiers, il entre dans l’histoire comme l’un des « premiers héros » du Paços de Ferreira. À peine le coup de sifflet final retentit-il que les supporters envahissent la pelouse et portent leurs héros jusqu’aux vestiaires.

Une semaine plus tard, cette même équipe entre un peu plus dans l’histoire du club. Le Vasco de Gama affronte cette fois l’équipe de Lagoas, à quelques kilomètres à l’est de Paços de Ferreira. La difficulté est tout autre que face à Amarante et les Pacenses l’emportent par 19 buts à 0. Un résultat qui représente encore un record pour le club jaune et vert. Si certains anciens se remémorent ce score mythique, ils ont aussi en tête les circonstances d’une rencontre où les adversaires n’étaient que sept sur la pelouse, après que onze de leurs coéquipiers ont été suspendus quelques jours auparavant.

Une mémoire encore célébrée

Pour les supporters de Paços et dans les archives tenues par le club, Amaro Lopes est encore célébré comme l’exemple de la garra pacense. Une grinta à la sauce portugaise. Plus petit que tous ses coéquipiers et adversaires, il est aussi plus déterminé et combatif qu’eux. Un peu trop, par moments. Comme lors de la demi-finale du championnat lors de l’épopée 1953, où le grand-père d’Antoine Griezmann est exclu assez tôt de la rencontre dont les siens ne sortiront pas victorieux. Ce grand-père, l’international français ne le connaîtra jamais réellement. Amaro Lopes décède en 1992, alors que le futur n°7 des Bleus fait tout juste ses premiers pas. Celui qui était éligible pour représenter la Seleção en catégorie de jeunes ne l’a jamais oublié pour autant, donnant même son prénom à son fils, Amaro.

À Mâcon non plus, personne n’oublie Amaro Lopes. En s’y installant, l’ancien défenseur de Paços de Ferreira y est devenu un pilier de la communauté portugaise immigrée, y créant aussi un club de football qui deviendra le Mâcon FC. Chaque année, le club mâconnais organise d’ailleurs le challenge Amaro Lopes, un tournoi de jeunes rendant hommage à l’ancien défenseur portugais. Dès le premier match France-Portugal auquel il avait pris part en 2014, Antoine Griezmann avait été amené à évoquer ce grand-père footballeur. « Je vais forcément penser [à lui] au moment d’entrer sur le terrain », avouait-il. Dix ans plus tard, la mémoire d’Amaro Lopes planera toujours au-dessus d’une telle rencontre et sera dans tous les esprits, de Paços de Ferreira à Mâcon.

