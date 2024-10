L’affaire Lassana Diarra va-t-elle révolutionner le marché des transferts ?

Ceci est-il une révolution ?

La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) doit rendre son verdict ce vendredi dans l’affaire Lassana Diarra. En 2014, ce dernier avait passé un an sans jouer après avoir été bloqué par le Lokomotiv Moscou, qui ne comptait plus sur lui. Le joueur avait alors porté l’affaire devant le tribunal arbitral du sport, qui avait donné raison au club, avant de se tourner vers la CJUE.

Vers un marché des transferts complètement libéralisé ?

Dix ans plus tard, cette dernière doit donc statuer sur une affaire qui pourrait grandement bouleverser le marché des transferts du football. En effet, si l’instance donne raison à l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, cela pourrait créer une jurisprudence tendant à libéraliser totalement le marché, laissant les joueurs libres de s’engager avec le club de leur choix quand ils le souhaitent et surtout sans l’accord de leur équipe de départ. « Les règles de la FIFA régissant les relations contractuelles entre les joueurs et les clubs peuvent s’avérer contraires aux règles européennes de concurrence et de libre circulation des personnes », affirmait le 30 avril dernier l’avocat général de la CJUE.

Ce 4 octobre 2024 deviendra peut-être le jour où le football est entré dans une nouvelle ère.

Les maux Bleus de Kylian Mbappé