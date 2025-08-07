La percée des Bleues au classement FIFA

Lot de consolation ?

Après leur parcours assez décevant à l’Euro 2025, l’équipe de France féminine grimpe ce jeudi de quatre places au classement mondial féminin de la FIFA. Elle passe de 10e à 6e position juste devant le Brésil (battu 3-2 en match amical) et derrière l’Allemagne (qui a battu battu les Bleues aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro).

Spain seal the top spot in the latest #FIFARanking. 👊🇪🇸 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2025

De l’autre côté des Pyrénées, l’Espagne reprend la première place aux États-Unis grâce à sa finale de l’Euro, perdue face à l’Angleterre. La FIFA en profite pour saluer la performance plus que remarquable de l’équipe féminine du Bangladesh, qui passe de 128e à 104e place.

Pour un pays où plus de la moitié des femmes sont mariées avant leur majorité, d’après l’UNICEF, c’est une belle performance.

