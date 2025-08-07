S’abonner au mag
  • International
  • France

La percée des Bleues au classement FIFA

ARM
La percée des Bleues au classement FIFA

Lot de consolation ?

Après leur parcours assez décevant à l’Euro 2025, l’équipe de France féminine grimpe ce jeudi de quatre places au classement mondial féminin de la FIFA. Elle passe de 10e à 6e position juste devant le Brésil (battu 3-2 en match amical) et derrière l’Allemagne (qui a battu battu les Bleues aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro).

De l’autre côté des Pyrénées, l’Espagne reprend la première place aux États-Unis grâce à sa finale de l’Euro, perdue face à l’Angleterre. La FIFA en profite pour saluer la performance plus que remarquable de l’équipe féminine du Bangladesh, qui passe de 128e à 104e place.

Pour un pays où plus de la moitié des femmes sont mariées avant leur majorité, d’après l’UNICEF, c’est une belle performance.

Euro 2025 : Delphine Cascarino primée

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Nice-Benfica (0-2)
Revivez Nice-Benfica (0-2)

Revivez Nice-Benfica (0-2)

Revivez Nice-Benfica (0-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine