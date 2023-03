Arsenal 4-0 Everton

Buts : Saka (40e), Martinelli (45e+1, 80e), Odegaard (71e) pour les Gunners

Duel d’esthètes, entre Mikel Arteta et Sean Dyche.

Oui, mais un duel qui a cette fois tourné en faveur du premier, Arsenal ayant fait sa loi en terrassant Everton (4-0). Très vite, les troupes londoniennes prennent le dessus. Les Gunners jouent haut, mais laissent des situations de contres à Everton, sans que Maupay ne fasse la différence. Pas de quoi émouvoir Saka, létal sur sa première occasion. Bien trouvé par Zinchenko dans la surface, il s’emmène le ballon d’un magnifique contrôle orienté pour envoyer une minasse en lucarne (1-0, 40e). Martinelli croit doubler la mise à la suite d’une perte de balle de Gueye qui s’était arrêté de jouer, mais son but est refusé pour un hors-jeu, puis finalement accordé par la VAR (2-0, 45e+1).

À défaut de pouvoir kick and rush les cages londoniennes, les Toffees se contentent des mollets adverses, sans succès. Oublié au second poteau, Trossard manque sa reprise et par la même occasion de tuer le match (57e) sur un service de Ben White. Les visiteurs se décident à jouer après l’heure de jeu, mais Ramsdale se couche bien sur une frappe de McNeil à l’entrée de la surface (62e). Un Odegaard en grande forme porte finalement le coup de grâce, d’un plat du pied sur une passe en retrait de Trossard (3-0, 71e). Les assauts des Gunners ne s’arrêtent pas, Martinelli peut parachever le spectacle (4-0, 80e). Everton reste premier relégable, Arsenal premier tout court, et reprend cinq points d’avance sur City.

Cerise sur le gâteau : le retour de Smith-Rowe, opéré de l’aine en septembre, qui n’avait disputé qu’une minute contre Tottenham en janvier depuis.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 82e)- Odegaard, Jorginho (Partey, 46e), Xhaka (Vieira, 73e) – Saka (Smith-Rowe, 82e), Trossard (Nketiah, 73e), Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

Everton (4-5-1) : Pickford – Coleman (Godfrey, 61e), Keane, Tarkowski, Mykolenko – Iwobi, Doucouré (Davies 79e), Gueye (Holgate, 46e), Onana, McNeil – Maupay (Gray, 61e). Entraîneur : Sean Dyche.

