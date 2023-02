Pronostic Arsenal Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Arsenal Everton : Les Gunners enfoncent les Toffees

En match en retard de la 7e journée de Premier League, Arsenal reçoit Everton à l’Emirates ce mercredi. Cette rencontre est l’opportunité offerte aux Gunners de prendre 8 points d’avance sur Manchester City et de frapper un grand coup dans la course pour le titre. Après avoir connu son premier passage compliqué de la saison avec une défaite en FA Cup face à Man City, Arsenal avait subi un revers surprenant sur la pelouse de Goodison Park face à… Everton (1-0). Ensuite, les Gunners avaient dû se contenter d’un nul contre Brentford (1-1) et d’une défaite face à City dans le choc de PL (1-3). Au plus mal, Arsenal a alors réagi de manière incroyable contre Aston Villa. Menés à 2 reprises, les hommes de Mikel Arteta sont parvenus à accrocher une précieuse victoire dans le temps additionnel, avec notamment un but de l’excellent Saka (9 buts en PL) et du Brésilien Martinelli (2-4). Un peu moins bien depuis la reprise, le jeune ailier des Gunners avait perdu sa place au profit de Trossard. Martinelli a retrouvé ses jambes en étant de nouveau décisif le week-end dernier à Leicester (1-0). Pour affronter Everton, Arteta sera toujours privé de Gabriel Jesus, mais dispose sinon d’un effectif quasiment au complet.

De son côté, Everton lutte pour son maintien. Dernièrement, les dirigeants des Toffees ont décidé de se séparer de Frank Lampard pour introniser Sean Dyche. Pour sa première avec son nouveau club, l’ancien de Burnley a vu ses protégés s’imposer face à Arsenal (1-0). Depuis ce revers, ses protégés alternent le bon à domicile et le moins bon à l’extérieur. Logiquement dominé dans le derby face à Liverpool (2-0), Everton avait ensuite remporté un match très important dans l’optique du maintien lors de la réception de Leeds (1-0) sur une réalisation du capitaine Coleman. Le week-end dernier, les Toffees avaient l’opportunité d’enchaîner à Goodison Park face à Aston Villa, mais ont au contraire chuté (2-0). À la suite à cette défaite, les hommes de Dyche sont retombés dans la zone de relégation avec un point de retard sur Leeds. Pour ce déplacement à Arsenal, Dyche déplore les absences de Calvert-Lewin et de Townsend. Déterminé à accroître son avance en tête du classement, mais aussi à prendre sa revanche à la suite du revers de l’aller, Arsenal devrait prendre le meilleur sur Everton.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

