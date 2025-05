Clarence Seedorf débarque en Iran pour un nouveau challenge

On ne l’avait pas vu venir, celle-là.

Réputé pour son talent sur les pelouses avec l’Ajax Amsterdam, l’AC Milan ou encore le Real Madrid, Clarence Seedorf ne connaît pas la même trajectoire sur les bancs de touche. Viré par les Rossoneri pour sa première expérience en tant qu’entraîneur en 2014, suivi du Shenzen FC en Chine et de son poste de sélectionneur du Cameroun en 2019, en bref le Néerlandais et le coaching, ça n’a pas l’air d’être une folle histoire d’amour. Et une place dans les bureaux, alors ? C’est la nouvelle aventure dans laquelle le champion d’Europe 1995 s’est récemment lancé, en Iran.

Un poste de directeur sportif pour Seedorf

« Aujourd’hui, Clarence Seedorf est membre de la grande famille d’Esteghlal, et le club Esteghlal est extrêmement reconnaissant de son expérience et de ses connaissances », partage l’actuel huitième du championnat iranien sur ses réseaux sociaux ce lundi. Son rôle dans cette « grande famille » ? Celui de directeur sportif.

L’ancien milieu de terrain a signé un contrat d’une saison, un accord trouvé avec le propriétaire du club Ali Nazari Jouybari qui s’estime ravi de sa recrue. « Son arrivée en tant que conseiller sportif du club n’est pas seulement un grand nom à côté de nous ; elle symbolise le début d’un parcours qui vise à aligner la structure technique du club sur les normes scientifiques et modernes », partage l’homme d’affaires sur son compte Instagram.

Le média iranien Varzesh3 rapporte que l’homme de 49 ans aura pour objectif d’aider le club dans les domaines de la gestion, du développement de l’académie et de la prise de décision stratégique. Clarence Seedorf se rendra bientôt à Téhéran et parlera des plans et de la vision de cette coopération lors d’une conférence de presse officielle. Le petit nouveau devra également redresser le club vers les sommets, alors que l’Esteghlal FC n’a plus remporté son championnat depuis 2022.

En espérant pour lui qu’il ne fasse pas de câlins à quiconque.

Gaël Kakuta s'envole pour l'Iran