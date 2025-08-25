Pau s’impose face à Reims et se place en tant que dauphin de Saint-Étienne

Pau 2-0 Reims

Buts : Ruiz (18e) et Sissoko (26e) pour les Palois

Déjà du suspense au sommet de la Ligue 2 !

À la maison, Pau a confirmé son très bon début de saison, ce lundi soir, en maîtrisant une triste équipe de Reims, privée de Teddy Teuma au dernier moment (2-0). Les locaux ont ouvert la marque sur corner, bien botté par Antonin Bobichon et merveilleusement coupé au premier poteau par le défenseur central Jean Ruiz, qui a propulsé son coup de casque au fond des filets (1-0, 18e). Une équipe paloise clinique, puisqu’elle ne s’était pas procuré d’occasions jusque-là, et va même créer le break rapidement : bien trop imprécise sur une relance, la défense rémoise laisse Pau s’insérer dans la surface, et Omar Sissoko range une tentative dans la cage d’Ewen Jaouen (2-0, 26e).

Les gars de Nicolas Usaï auraient même pu créer un écart plus important sur une frappe de Rayan Touzghar, voire plus tard sur un lob de Giovani Versini. Avant de calmer le jeu dans une seconde période plus à l’avantage des Rémois, qui n’ont néanmoins jamais pu revenir dans le match. Très belle opération, donc, pour les Palois, qui comptabilisent sept points en trois matchs et rejoignent Saint-Étienne, Nancy et Troyes avec ce total, en se plaçant à la deuxième position, au goal-average.

Premier revers de la saison pour Reims, en revanche, qui démarre la semaine onzième au classement.

