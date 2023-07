Arsenal et le Real Madrid vainqueurs du Barça et de Manchester United

La crème des amicaux.

La tournée américaine a le goût de la Ligue des champions, attendue par tous les amateurs de foot du monde. Et cette nuit, quatre grosses écuries européennes ont disputé des rencontres de grand football. D’abord, le Real Madrid affrontait Manchester United au NRG Stadium à Houston. Les Merengues ont pu compter sur leurs nouvelles recrues pour faire la différence. C’est Jude Bellingham qui s’est montré décisif en premier dès la sixième minute en venant lober Onana avant de laisser sa place de héros à Joselu, auteur d’une merveilleuse bicyclette pour venir clouer le sort des Red Devils (2-0).

Plus tard dans la nuit, Arsenal défiait le FC Barcelone de Xavi au SoFi Stadium de Los Angeles. Et ce sont les Gunners qui se sont imposés 5-3. Malgré les réalisations de Lewandowski, Raphinha et Ferran Torres, les Blaugranas n’ont pas su contrer les offensives londoniennes portées par Havertz, Trossard et Saka. Remonté, l’entraîneur des Catalans s’est expliqué avec Arteta à la fin du match : « J’ai dit à Mikel Arteta que ça ressemblait à une rencontre de Ligue des champions avec toute l’intensité mise par Arsenal dans le match, qui n’était pas normale pour un match amical. Mais je comprends que tout le monde veuille gagner. »

An eight-goal thriller brings our USA tour to a close 👊 pic.twitter.com/niZ5IusJMy — Arsenal (@Arsenal) July 27, 2023

Que la C1 reprenne.

