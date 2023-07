Amical : Reims renversé en quatre minutes par Eupen

Une histoire belge à laquelle Reims n’a pas trop rigolé.

En amical, le pensionnaire de Ligue 1 s’est fait renverser en toute fin de partie par Eupen ce samedi. La faute à deux buts adverses inscrits dans les cinq dernières minutes du temps additionnel, signés Boris Lambert et Isaac Nuhu. Auparavant, la recrue Oumar Diakité avait trouvé le chemin des filets en toute fin de première période et Mohamed Touré l’avait imité à l’heure de jeu, alors que Kevin Mohwald avait ouvert le score.

🎥 𝙇𝙖 𝙧𝙚́𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 | #SDRKAS (2-3) Will Still : « L’objectif était ‘‘d’enlever la poussière’’ qu’on avait sur les chaussures et de courir pendant 45 minutes […] On va surtout regarder l’aspect athlétique et physique pour l’instant » #PrépaSDR pic.twitter.com/xe80XS26jB — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 15, 2023

« On voulait enlever la poussière des chaussures, dégager les toiles d’araignées et courir pendant 45 minutes, a réagi sur Twitter Will Still, l’entraîneur des Français qui n’a pas voulu tenir de discours alarmiste. Perdre n’est pas l’idéal, mais ce n’est pas très important en ce moment. Du moment qu’on arrive à gommer les erreurs d’aujourd’hui… »

En tout cas, le remplaçant de Folarin Balogun semble en forme.

Reims réalise un gros coup sur le marché des transferts