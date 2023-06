Le Stade de Reims a trouvé le remplaçant de Folarin Balogun

Un talent Football Manager.

Le Stade de Reims tient la première recrue de son mercato en la personne d’Oumar Diakité comme le précise l’Équipe, ce mercredi soir. Le jeune attaquant ivoirien arrive en provenance du RB Salzbourg qui touchera 3,5 millions d’euros, dont 1 million de bonus et un pourcentage à la revente dans le transfert. Le joueur de 19 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028. Le joueur a été formé à l’ASEC Mimosas, club de première division ivoirienne, avant d’arriver sur le continent européen, du côté du Liefering, la réserve de Salzbourg.

L’espoir a scoré 9 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matches de D2 autrichienne cette saison. Dans la cité des sacres, le jeune prince ivoirien aura la lourde tâche de succéder à Folarin Balogun, dont le prêt arrive à expiration fin juin, après une saison à 21 buts en 38 journées.

Le dernier talent Football Manager de Reims : c’était Dario Maresic…

