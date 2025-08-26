Rúben Amorim soulagé de ne pas jouer l’Europe

Un fervent partisan du Brexit ?

Ce sera suffisamment rare cette saison pour qu’on le souligne : Manchester United jouera en milieu de semaine, mercredi, face à Grimsby, modeste pensionnaire de League Two. L’occasion de décrocher une première victoire cette saison, tout en se qualifiant pour le troisième tour de la League Cup. De l’aveu de Rúben Amorim, l’absence de Coupe d’Europe au calendrier des Red Devils est même une bonne chose.

« Nous ne sommes pas préparés à jouer l’Europe et la Premier League, d’avoir des gros matchs en Ligue des champions et d’enchaîner avec la Premier League. C’est mon sentiment, a-t-il lâché en conférence de presse alors que son club n’avait plus connu une saison sans compétition européenne depuis 2014-2015. Nous avons besoin de temps pour nous développer en tant qu’équipe. Il nous faut du temps pour construire une base et, ensuite, avancer. »

Mieux vaudrait balancer la League Cup et la FA Cup pour éviter de surcharger le calendrier.

