Liverpool, Manchester City, Arsenal : on connaît les prochaines affiches de League Cup

L’autre tirage de la semaine.

Juste après la désillusion historique vécue par Manchester United contre Grimsby ce mercredi soir, l’English Football League a tiré les boules pour le 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Les rencontres se disputeront entre le 16 et le 24 septembre prochain. Cette fois, avec les clubs anglais participants à des compétitions européennes qui entrent en lice à ce stade de la compétition.

Tirage facile

D’après le règlement, ces clubs ne pouvaient pas tomber les uns contre les autres. Résultat : les cadors du football anglais ont hérité d’un tirage accessible et sauf accident (hello Manchester United) devraient passer au prochain tour sans sueurs froides. Arsenal devra se déplacer à Stoke pour affronter Port Vale, Chelsea jouera face aux diablotins de Lincoln, Manchester City se déplacera à Huddersfield, tandis que Liverpool recevra les champions de l’ascenseur Southampton à Anfield.

Tombeur de Manchester United, Grimsby affrontera les rois de la finance de Sheffield Wednesday. À signaler aussi, le duel des W Wigan-Wycombe, le très chicos Fulham-Cambridge ou encore un magnifique derby de hipsters londoniens entre Crystal Palace et Millwall.

« No one like us, we don’t care, we are Millwall », quel chant de zinzin.

