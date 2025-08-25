S’abonner au mag

Rodrygo cherche désespérément une porte de sortie

C’est une mélodie presque redondante depuis le début de ce mercato : Rodrygo va-t-il quitter, ou non, le Real Madrid ? Selon les dernières informations de The Athletic, le Brésilien aurait demandé à son entourage, notamment son père qui est son agent et Pini Zahavi qui le représente, de lui trouver un nouveau club avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

Toujours aussi peu de temps de jeu

Peu utilisé par Xabi Alonso depuis son arrivée sur le banc de la Casa Blanca, le Brésilien est annoncé sur le départ dès le début de l’été. S’il a suscité l’intérêt des plus grandes écuries européennes, à l’image du Manchester City de Pep Guardiola, son nouvel entraîneur a tenu à calmer les rumeurs et a assuré qu’il comptait sur son numéro 11 pour la saison à venir.

Problème : plusieurs profils devancent celui du Brésilien dans la hiérarchie offensive madrilène, en témoigne son match sur le banc face à Osasuna et son remplacement à la 63e minute face au Real Oviedo ce dimanche, lors duquel l’ailier droit n’a pas caché son mécontentement au moment de sortir du terrain.

À défaut de s’imposer devant Vinícius Jr., Mbappé, Mastantuono, Bellingham ou García, l’ailier de 24 ans ronge donc son frein au sein d’une nouvelle équipe. Son départ de la capitale espagnole est encore loin d’être acté, mais la perspective d’un nouveau chapitre d’une nouvelle saison avec le club madrilène prend de l’ampleur.

À moins que tout se joue dans le money time ?

