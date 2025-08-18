Xabi Alonso compte sur Rodrygo au Real Madrid

Rodry-stay ?

Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis le début de ce mercato, Rodrygo pourrait finalement se faire une place dans l’effectif de Xabi Alonso. Le tacticien espagnol était en conférence de presse ce lundi face aux journalistes et a assuré qu’il comptait sur le Brésilien pour la saison à venir, selon des propos rapportés par le Mundo Deportivo : « Il y a beaucoup de rumeurs pendant l’été. Je l’ai vu en forme. Je compte sur tout le monde et je veux qu’ils se sentent impliqués dans l’équipe et qu’ils soient à 100%. »

Pas de place pour tout le monde

En manque de temps de jeu avec le maillot de la Casa Blanca, l’attaquant de 24 ans n’avait joué que 93 minutes sous les ordres de son nouvel entraîneur lors des six rencontres de la Coupe du monde des clubs. S’il peine à trouver sa place dans un secteur offensif garni par Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Gonzalo García ou Endrick, plusieurs écuries anglaises se seraient positionnées afin de redonner une place de titulaire au Brésilien. Avec les dernières déclarations de Xabi Alonso, la piste d’un départ semble néanmoins se refroidir.

C’est une valse à laquelle on s’est habitué avec le mercato du Real Madrid cet été. Endrick, l’autre Brésilien en manque de minutes à Madrid, était également annoncé vers la sortie. Il bénéficiera finalement de la confiance du club pour la saison prochaine, malgré ses blessures. Pas non plus de départ en prêt vers Getafe pour Gonzalo García, qui aura crevé l’écran pendant la Coupe du monde des clubs. Compter sur tout le monde, c’est bien beau. Donner des minutes chacun, ça risque d’être plus compliqué.

On observera la composition de Real Madrid-Osasuna mardi soir avec grande attention.

