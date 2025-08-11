Manchester City intéressé par Rodrygo

Le classement des joueurs les plus chers de l’histoire risque encore de bouger.

Les sirènes du mercato continuent d’agiter les rangs de Manchester City. Alors que Jack Grealish et Savinho seraient sur le départ, Rodrygo ferait partie des petits papiers de Pep Guardiola qui n’a jamais caché son admiration pour le Brésilien.

🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits. Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan. Real Madrid will let him leave if player wants – asking around €100m. 🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Nouveau transfert à 100 millions ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2028, l’attaquant brésilien de 24 ans pourrait donc plier bagage dès cet été. Moins utilisé que ses compagnons d’attaque au Real, Rodrygo était déjà annoncé sur le départ depuis l’ouverture du marché des transferts et suivi par plusieurs écuries anglaises dont Arsenal et Liverpool. Mais Manchester City pourrait bien rafler la mise si les Citizens s’affranchissent des 100 millions d’euros exigés par les Merengues pour laisser partir leur joueur.

Avant d’ensuite être refourgué à Everton ou Tottenham un an plus tard ?

