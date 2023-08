Manchester City s’offre Gvardiol

On connaît déjà le vainqueur de la Ligue des champions 2024.

Déjà pourvu d’un sacré effectif, Manchester City vient d’officialiser l’arrivée de Joško Gvardiol, désormais défenseur le plus cher du monde. Le Croate vient ainsi garnir un secteur défensif où figurent notamment Rúben Dias, Nathan Aké ou Manuel Akanji. L’ancien joueur de Leipzig a signé un contrat de cinq ans avec les champions d’Angleterre et d’Europe, où il retrouvera également son compatriote Mateo Kovačić, débarqué au début de l’été.

Josko Gvardiol signs for City! 🩵 pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

À 21 ans, celui qui compte déjà près de 150 apparitions en pro s’apprête à connaître son troisième club après être passé par Leipzig et Zagreb. Et un nouvel entraîneur qui semble avoir compté dans sa décision. « Avoir la chance de travailler avec Pep Guardiola sera également extraordinaire, raconte Gvardiol dans le communiqué diffusé par le club. Je sais que je ne suis pas encore un produit fini et je suis sûr que mon jeu va progresser sous la houlette du meilleur entraîneur du monde. »

Et c’est bien ça le plus inquiétant.

