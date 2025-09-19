Le PSG mise sur un jeune espoir tunisien

Ismaël Gharbi, Hocine Ragued et surtout Selim Benachour ont un successeur.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi, l’arrivée du jeune ailier Khalil Ayari en provenance du Stade tunisien. Le joueur de 20 ans rejoint l’Europe pour la première fois de sa carrière, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associée à une option d’achat. Selon le communiqué du club, c’est au sein de l’effectif espoir que le tunisien évoluera dans un premier temps.

Khalil Ayari s'engage avec le Paris Saint-Germain pour une saison dans le cadre d'un prêt avec option d’achat, soit jusqu'en juin 2026. ✍️ Le jeune attaquant arrive en provenance du Stade Tunisien et intégrera l'effectif Espoirs. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2025

Un futur dans l’équipe première ?

Khalil Ayari avait été mis à l’essai par le PSG Espoirs cet été après avoir inscrit 3 buts en 26 matchs avec le Stade tunisien la saison passée. Son nom a été associé à plusieurs clubs de Ligue 1 cet été, mais c’est finalement bien au PSG que le prospect va tenter de lancer sa carrière. La politique de développement des jeunes de Luis Enrique, dont Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye en sont des parfaits modèles, pourrait offrir de belles opportunités au gaucher tunisien dans l’équipe première s’il parvient à s’illustrer.

De toute façon de là ou il entraîne maintenant, Luis Enrique ne pourra pas le rater.

Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes