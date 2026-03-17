Un gardien a marqué en Ligue 1 incognito

L’attaquant était un gardien ! Dans la triste saison messine se cache une lueur d’espoir : Nathan Mbala. Buteur face à Toulouse pour sa première titularisation en Ligue 1, l’attaquant compte déjà deux réalisations en six petites apparitions en championnat, la première datant seulement du 1er février dernier.

Au total, il cumule 138 minutes de jeu et s’offre donc un ratio digne des plus grands buteurs d’Europe. L’échantillon est beaucoup trop faible, mais vu la saison de Metz, autant s’emballer avec ce qu’on peut. Sauf que ce n’est pas tout.

⚽️ #FCMetz #FCMTFC « Ça fait trois ans qu’il est joueur de champ » : le parcours atypique de Nathan Mbala, l'éclaircie dans la grisaille du @FCMetz 👇 https://t.co/ZOuJGir5Jn — RL Sports (@sports_rl) March 17, 2026

Le Républicain lorrain a retracé le parcours du jeune joueur de 18 ans, qui évoluait encore dans les buts il y a 3 ans, fou ! Pas bien grand pour un gardien, 1m79, il est passé en attaque à l’occasion des championnats de France UNSS des sections sportives, à cause d’un embouteillage dans les buts.

Finalement, un titre de champion de France et une reconversion validée plus tard, il entre au au centre de formation. Couvé par un père ancien footballeur, le jeune Mbala doit désormais passer à la prochaine étape, signer son premier contrat pro.

Le voir partir ailleurs serait certainement plus dur à avaler qu’une nouvelle relégation.

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