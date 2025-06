France : la relève après la chute

Quelques secondes après le revers mémorable face à l’Espagne (5-4) et malgré une belle remontée insufflée notamment par le talent de Rayan Cherki lors de la demi-finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps a pointé un aspect important pour dédramatiser la performance tricolore : la jeunesse, et plus précisément le manque d’expérience. « On n’avait pas toutes nos forces et face à un tel adversaire, on a montré de belles choses. Contre cette équipe, il faut être au top partout, a ainsi noté l’entraîneur. Mais ça permet à d’autres joueurs d’être là et par rapport à ce qui nous attend, ce sont des choses intéressantes. » À quelques heures d’affronter l’Allemagne dans un match d’un intérêt « relatif », le sélectionneur des Bleus – privé d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Clément Lenglet – n’aura d’autre choix que de faire tourner. Ce qui permettra à certains rookies de montrer ce dont ils sont capables, pour le plus grand bonheur des spectateurs tricolores.

Du talent et de la fougue

Dans une équipe de France où les places sont chères, l’un des exemples à suivre est certainement celui de Manu Koné : titularisé à cinq reprises lors de ses sept sélections, le milieu de la Roma est arrivé dans ce collectif sur la pointe des pieds et parvient aujourd’hui à avoir un rôle à jouer dans cette formation. Mais tout le monde n’a pas le luxe de pouvoir se faire discret, loin de là. Pour Rayan Cherki, comme depuis son jeune âge, tout est allé vite (même si le sélectionneur a été patient avant de le retenir), et son entrée décisive renforce logiquement les attentes autour de sa prochaine apparition avec les Bleus. D’autres ont encore tout à prouver, comme Warren Zaïre-Emery : le plus jeune joueur à porter le maillot des Bleus depuis 1914 a lui aussi connu une première cape fracassante (malgré une sortie sur blessure) avant de passer une deuxième partie de saison bien plus compliquée, notamment avec son club. Et si Didier Deschamps lui a fait une fleur en l’intégrant dans cette sélection de 25 joueurs, le Titi parisien sait qu’il ne devra pas décevoir s’il a du temps de jeu ce dimanche. Il n’est pas le seul dans ce cas-là, puisque l’équipe de France est en pleine reconstruction. Et ça, le capitaine Kylian Mbappé l’a bien compris au vu de ses propos tenus en conférence de presse : « C’est une équipe nouvelle, je regardais ça hier : il y a peu de joueurs qui ont 30 sélections. C’est une équipe qui doit bâtir sa réputation, et là est le défi, il y a beaucoup de talent. »

« Je serai amené à faire beaucoup de changements » pour la petite finale face à l’Allemagne, assure Didier Deschamps qui doit faire avec des forfaits pour cette rencontre de Ligue des nations pic.twitter.com/2XSPT1xk9B — L'Équipe (@lequipe) June 7, 2025

Du talent, ce n’est justement pas ce qui manque chez les Bleus. Sans parler des jeunes attaquants étincelants que sont Désiré Doué et Michael Olise, Malo Gusto – auteur d’une saison plus qu’aboutie avec Chelsea – a également une vraie carte à jouer dans ce rassemblement (notamment en l’absence de l’indéboulonnable Jules Koundé). Même cas pour Pierre Kalulu, malgré une prestation compliquée face à l’Allemagne. Ou pour Loïc Badé, qui n’a toujours pas porté le maillot des A. Lesquels, depuis plusieurs rassemblements, présentent une défense à la peine. Quoi qu’il en soit, Deschamps l’assure : beaucoup pourront s’exprimer. « Je fais en fonction des joueurs, il y en a avec des potentiels très intéressants. Ils ne pourront pas tous jouer, non. Mais dans la réflexion, je ne me suis jamais privé de joueurs offensifs, a établi le technicien. Maintenant, cela demande confirmation. À partir du moment où ils sont là, ce n’est pas pour ne pas les utiliser. » Prêt à être pris au mot, « DD » ?

La tentation Chevalier

Dans les cages, il pourrait également y avoir du changement ce dimanche face à la Mannschaft. Passé devant Brice Samba dans la hiérarchie des gardiens lors de ce rassemblement, Lucas Chevalier – époustouflant avec le LOSC – pourrait goûter à ses premières minutes sous le maillot tricolore. Surtout que Mike Maignan, en difficulté avec l’AC Milan lors de cet exercice 2024-2025, a été tout sauf brillant face à l’Espagne. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le sélectionneur n’a pas botté en touche : « Ça reste une possibilité, il faut voir déjà comment Mike se sent. Je n’ai pas encore eu le temps de prendre une décision et il peut y avoir du changement à tous les postes, gardien comme joueurs de champ. » À l’aube de la fin de son règne avec les Bleus, Deschamps doit incorporer de jeunes talents à son équipe malgré sa réputation de conservateur. S’il n’est pas du genre à bousculer ses plans ou à céder à la pression médiatique, « DD » a tout intérêt à profiter de cette confrontation anodine contre l’Allemagne (également en reconstruction) pour laisser la jeunesse s’exprimer et gagner en expérience. D’autant que beaucoup de cadres (Aurélien Tchouaméni, Mbappé ou encore Ibrahima Konaté) tirent la langue, et n’ont toujours pas terminé leur saison à cause de la Coupe du monde des clubs qui s’étirera jusqu’au 13 juillet. Une manière, aussi, de rendre son héritage encore plus honorable.

