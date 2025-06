Bleus : une défense avec les moyens du bord

Si les arabesques d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé et les autres sont attendues et promettent des étincelles contre l’Espagne, la base arrière de l’équipe de France offre beaucoup d’interrogations.

Désiré Doué titulaire, Michael Olise en héritier de Griezmann, Ousmane Dembélé en futur Ballon d’or, la première de Rayan Cherki… Kylian Mbappé en capitaine, entre Pichichi et gros chichis. La Ligue des nations débarque, personne n’est vraiment prêt, mais voir tous ces types ensemble rouvre les pupilles d’une saison fatigante. À l’heure d’affronter l’Espagne pour un remake de la dernière demi-finale de l’Euro, les cheveux blancs de Didier Deschamps s’inquiètent pour autre chose : son arrière-garde. DD doit composer avec les absences de Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé, titulaires à tous les matchs ou presque depuis 2022. Toujours attaché à montrer une équipe calme, autoritaire et solidaire, savoir comment calmer Nico Williams et Lamine Yamal est un joli défi.

Base arrière, base gruyère ?

« Je ne peux pas dire affaiblissement parce que je compte sur ceux qui vont jouer demain », a admis le sélectionneur en conférence de presse. Avant de tautologiser : « L’idéal, c’est mieux d’avoir tout le monde de disponible. Ils ne sont pas là, ça laissera du temps de jeu aux autres. Évidemment, quand ça tombe contre l’Espagne et son potentiel offensif, ce n’est pas l’idéal. Les 25 qui sont là sont concernés. » Si son équipe de France bâtit son succès sur son animation défensive, capable de concéder le moins de tirs possible par match, elle doit le prouver contre l’Espagne. S’il n’y a pas urgence, les dernières rencontres ne l’ont pas toujours montré. Les Bleus ont encaissé trois buts contre l’Italie en septembre, un contre Israël en octobre qui n’avait tiré qu’une fois, et a vécu un calvaire lors du match aller contre la Croatie. Entre-temps, les six arrêts de Mike Maignan contre la Belgique avaient été avertissement sans frais. Et l’Espagne l’avait ultra-dominée en demi-finales de l’Euro l’été dernier.

5 - La France a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur, sa plus longue série du genre depuis novembre 2007-octobre 2008 (5 matches également). Fragile. #BELFRA pic.twitter.com/48XIMLzxul — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

« On a des blessés, on doit faire avec. J’ai confiance en mes partenaires, a statué en bon vice-capitaine Ibrahima Konaté en conférence de presse. C’est plus facile pour les automatismes d’avoir l’habitude de jouer ensemble, mais on est l’équipe de France. On a un vivier exceptionnel. » Vraiment ? À gauche, après cinq ans à Milan, Theo Hernandez devrait quitter la Lombardie après une dernière saison qui amoche son passage, entre élimination en Ligue des champions stupide, et interrogations nocturnes. En attendant de savoir si ses mèches vont débarquer à Côme ou en Arabie saoudite, Lucas Digne patiente. Le Villan a disputé l’autre moitié des rencontres de l’équipe de France depuis septembre.

Annoncé titulaire dans l’axe avec Konaté, Clément Lenglet devrait faire son retour pour la première fois depuis 2021 et un 8-0 contre le Kazakhstan, où personne n’avait trop jugé ses qualités défensives. Il en a, puisqu’il joue sous Diego Simeone, et possède l’expérience que n’ont pas encore Castello Lukeba ou Wesley Fofana, pas appelés. Les deux remplaçants contre l’Espagne ont des saisons plus amochées. Loïc Badé est un cadre à Séville, mais a terminé 17e de Liga. Lucas Hernandez, lui, ne joue plus à Paris. Enfin, à ce tableau peu réjouissant s’ajoute le forfait de Jules Koundé, titulaire indiscutable à droite depuis le match nul contre la Grèce en novembre 2023. Pour sa première, Pierre Kalulu sait qu’il se bat pour une place de remplaçant avec Jonathan Clauss, Benjamin Pavard et Malo Gusto.

Didier Deschamps doit donc se faire du jus du crâne, mais il en a l’habitude. Avant l’Euro 2016, Laurent Koscielny et Adil Rami ont débarqué pour pallier l’absence de Raphaël Varane. Dayot Upamecano avait également remplacé ce dernier en 2022. Le onze français n’est donc pas immobile. Lamine Yamal non plus.

