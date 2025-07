Avant même le début de la prochaine saison, celle-ci a déjà pris une sacrée mauvaise tournure pour Jamal Musiala. Le joyau allemand, percuté par Gianluigi Donnarumma, a vu ce samedi sa cheville partir en vrac, laissant place à des images choquantes et à des cris de douleur. Sorti immédiatement, le milieu offensif est actuellement rapatrié en Allemagne, où il va subir une opération. Ce dimanche, le Bayern a donné plus d’informations sur la nature de la blessure de son joueur, expliquant qu’il s’agit « d’une fracture du péroné gauche et d’une luxation de la cheville », sans préciser pour l’heure la durée d’indisponibilité de Musiala.

Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch: Jamal Musiala fällt lange aus. Gute und schnelle Genesung, Jamal! 🙏 Wir stehen alle hinter dir! ❤️ 🔗 https://t.co/WMF2qNj0r1 pic.twitter.com/LWx6WsYyvg — FC Bayern München (@FCBayern) July 6, 2025

« Cette grave blessure et cette longue absence sont un véritable choc pour Jamal et pour nous tous. Cela affecte le FC Bayern. Tout le monde sait à quel point Jamal est important pour notre jeu et quel rôle central il joue pour notre équipe. De plus, la portée humaine est extrêmement amère, nous sommes tous avec lui : Jamal sortait d’une blessure et sera à nouveau absent pendant une longue période. Nous lui apportons tout ce dont il a besoin. Nous l’accompagnerons intensément et serons à ses côtés, et nous nous réjouissons déjà de le revoir sur le terrain », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du Bayern.

Pendant ce temps-là, les médias allemands spéculent déjà sur la durée d’absence et évoquent un forfait de quatre à cinq mois…

