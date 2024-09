Pronostic Pays-Bas Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Les Pays-Bas dominent logiquement la Bosnie

Après avoir connu une traversée du désert en manquant successivement l’Euro 2016 et le mondial 2018, la sélection néerlandaise s’est reprise lors des derniers rendez-vous internationaux. Quarts-de-finalistes au Mondial 2022, les Oranje ont confirmé leur regain de forme en Allemagne en juin dernier. En effet, les Pays-Bas se sont hissés en demi-finales du tournoi, se faisant éliminer par l’Angleterre en toute fin de rencontre. Ronald Koeman est désormais tourné vers le prochain Mondial et lance la campagne de préparation avec cette Ligue des nations. Parmi les absents pour ce rassemblement, on retrouve Memphis Depay qui n’a toujours pas de club, Daley Blind qui a pris sa retraite internationale et Wijnaldum non convoqué. Les cadres Gakpo (3 buts à l’Euro), Van Dijk, Dumfries, Aké sont bien présents avec les jeunes Simons, Zirkzee, ou Gravenberch.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Bosnie a connu de belles heures mais fait face à un manque de talent depuis la retraite internationale de Miralem Pjanić. L’ancien joueur de la Juventus a été longtemps le moteur de cette sélection avec Edin Džeko. L’attaquant est toujours présent mais semble bien esseulé. Absente du dernier Euro, la sélection bosniaque avait en revanche réussi à se hisser dans cette Ligue des nations A en remportant son groupe dans lequel on retrouvait la Finlande, le Monténégro et la Roumanie. Auteurs d’un solide Euro, les Pays-Bas et Cody Gakpo devraient poursuivre sur leur dynamique en dominant la Bosnie.

► Le pari « Victoire Pays-Bas avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,52 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 152€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Gakpo buteur » est coté à 1,79 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 179€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Pays-Bas – Bosnie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Pays-Bas – Bosnie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pays-Bas – Bosnie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Pays-Bas Bosnie-Herzégovine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Koeman déplore le choix de carrière de Bergwijn