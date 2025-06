Le nouveau coach du CSKA Moscou est dans une situation bien délicate

Au trou ?

Après avoir guidé le FC Bâle vers le titre cette saison, Fabio Celestini a plié bagage direction Moscou, où il s’est engagé avec le CSKA. Un joli rebond pour l’ancien de l’OM et de Troyes, mais pas sans risques.

Il pourrait risquer cinq ans d’emprisonnement

Car selon le média Blick, son nouveau boss n’est autre qu’un mastodonte de la finance russe, la VEB, banque d’État black-listée par Bruxelles et Berne pour son rôle dans le conflit en Ukraine. Toucher un salaire de cette entité et le dépenser ou le déposer en Suisse, c’est interdit par la législation du pays et puni de cinq ans d’emprisonnement.

Celestini, 49 ans et 35 sélections avec la Nati, se retrouve donc dans une situation bancale : s’il rapatrie le moindre de ses sous en Suisse, il pourrait finir devant un juge. Et même en Espagne, où il vit, ça pourrait coincer, et même pire, car il pourrait cette fois-ci encourir jusqu’à six ans de prison.

De l’importance de faire les bons choix de carrière.

