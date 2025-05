Basile Boli soutiendra le PSG en finale de Ligue des champions

Soutien inattendu.

La France du foot n’a plus que six jours à patienter avant de voir le Paris Saint-Germain la représenter en finale de Ligue des champions face à l’Inter. Mais qui sera réellement derrière les Parisiens ? On imagine volontiers qu’une bonne majorité de supporters marseillais sera fan d’un soir de la formation italienne… sauf un : Basile Boli. Interrogé ce dimanche par France Info, la légende de l’OM a pris tout le monde à contre-pied. « Ce match, je vais le regarder comme tout le monde. C’est vrai que mon cœur reste bleu et blanc, mais… Je suis derrière le Paris Saint-Germain parce que représenter la France, c’est quelque chose d’important pour moi », a lâché celui qui a offert la seule C1 de l’histoire à un club français.

Son badge d’accès à la Commanderie a été verrouillé après cette déclaration.

Pourquoi Ousmane Dembélé a terminé meilleur buteur de Ligue 1 plutôt que Mason Greenwood