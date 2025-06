Le numéro 10 pour Lamine Yamal au Barça ?

Il allait pourtant si bien à Ansu Fati…

La course au Ballon d’or, c’est sans doute plus facile avec le numéro 10 dans le dos que le 19. Surtout quand on est un joueur du Barça, ce n’est pas Lionel Messi qui dira le contraire.

Selon les informations du Mundo Deportivo, Lamine Yamal devrait ainsi récupérer le diez laissé vacant par Ansu Fati, qui devrait être rapidement officialisé du côté de Monaco. Vu comme le digne successeur de Messi à ses débuts avec l’équipe première, l’Espagnol de 22 ans n’aura jamais su s’imposer à nouveau après des blessures répétitives qui l’auront coulé aussi bien mentalement que physiquement.

Une officialisation le 13 juillet ?

Le FC Barcelone veut faire les choses bien pour son nouveau numéro 10, qui a prolongé jusqu’en 2031 avec son club. Le média espagnol rapporte que l’heureux élu devrait recevoir le Graal le 13 juillet, jour de son 18e anniversaire, et (quasiment) un an après la victoire de Yamal avec l’Espagne lors de l’Euro 2024 (14 juillet).

Un beau cadeau.

